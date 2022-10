Volt olyan bűnöző, aki évekig bujkált, de a végén elfogták. Így járt a 23 éves sásdi F. György is. Ellene az első körözést 2020 márciusában adták ki, azóta ez a szám 13-ra növekedett. A magyarországin túl, európai és nemzetközi elfogatóparancsok is bővítik a sort, keresték rendőrkapitányságok és bíróságok is. A bűnlajstromán volt jármű önkényes elvétele, garázdaság, lopás, kábítószer birtoklása és kábítószer-kereskedelem, de még fegyveres rablás is. Utóbbi bűncselekményt a gyanú szerint idén márciusban követte el: több helyen végrehajtott fegyveres trafikrablások lehetséges elkövetőjeként merült fel a neve. A Baranya, a Bács-Kiskun és a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság felderítő szervei együtt dolgoztak azon, hogy F. Györgyöt elfogják. A nyomozás során olyan információhoz jutottak, hogy a keresett férfi Németországban tartózkodhat. A férfit idén nyáron Coesfeldben fogták el a német rendőrök.