A „Mecsek” Közterületi Támogató Alosztály munkatársai 2022. november 18-án kora délután a pellérdi szőlőhegyen lévő otthonában fogták el azt a 44 éves férfit, aki a gyanú szerint egy kiszolgáltatott helyzetben lévő 54 éves férfit fenyegetéssel munkavégzésre kényszerített. A nyomozók megállapították azt is, hogy a 44 éves férfi 2020 nyarán lakhatás céljából fogadta be az idősebb férfit, majd különböző kerti munkákat, illetve ház körüli feladatokat végeztetett vele, valamint a szabad mozgásában is akadályozta, ellenőrizte.