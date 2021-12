A képzés tulajdonképpen bármikor szabadon elvégezhető, a tananyagok között szünet is tartható, és akár hetekkel később is újra elővehető. Az összesen nyolc fejezetből álló tanagyag ingyenesen elkezdhető bárki számára, aki egy kicsit is felelősebb állattartóvá szeretne válni. A Nébih és az Agrárminisztérium munkatársai mindenkit arra biztatnak, hogy szerezzék meg a gazdijogsit.