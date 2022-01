Különböző játékos feladatokon keresztül ismerhetik meg a diákok és a hallgatók a kar hat intézetét, miközben különleges látványvilág tárul eléjük egy teljesen újfajta közegbe lépve. Az intézetekhez tartozik egy-egy feladat, illetve rövid szakleírásokat is olvashatnak a látogatók.

A fejlesztés és tartalomgyártás folyamatosan zajlik egy kifejezetten erre a célra kialakított laboratóriumban. Mivel hallgatók végzik a programozást, így közben ők is szélesíthetik ismereteik körét, akár szakmai gyakorlatuk teljesítése közben. Ráadásul a kar szeretné a későbbiekben az oktatásba is átemelni a VR-szemüveg használatát. Erre több ötlet és lehetőség is kínálkozik, hiszen szinte minden tudományterületen hasznosítható az eszköz.

Még egy labort is meg lehet vele jeleníteni a virtuális térben és különböző kísérleteket végezni, de mikroszkópos képeket és az univerzum egy részletét is képes megjeleníteni.

A szemüvegekről online, interaktív beszélgetés keretében tudhatnak meg többet a virtuális valóság és a programozás szerelmesei, a 2. Irány a PTE! Kultúrfeszt rendezvény keretében, 2022. január 31-én 14 órakor, valamint ki is próbálhatják azt, szintén az esemény keretében, élőben 2022. február 3-án 9 órától, a PTE Általános Orvostudományi Kar aulájában.