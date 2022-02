– Ez az út se nem fideszes, se nem a kényszer összefogásról szól, hanem egy olyan munkáról a közéletben, egy olyan szolgálatról, amelyet csak hittel, ésszel, szívvel és gerinccel lehet végezni – indokolta meg döntését Bognár.

Megkérdeztük, mit gondol arról, hogy Dobrev Klára épp az előző nap a baloldal pécsi kampánynyitóján nagyszerűnek nevezte, hogy teljes ellenzék összeállt, és hogy mindezt egy olyan városban tette meg, ahol ez az összefogás már régen szétesett.

– Kormányt váltani csak akkor van esély, hogy ha mindenki a hite szerint száll ringbe. A hatpárti összefogásnak nem kétlem a szándékait, egészen biztos, hogy sok hívüket fogják az urnákhoz csábítani, de nem biztos, hogy nagyobb az esély, ha nem adnak teret azoknak, akik a politikai senki földjéről próbálnak választópolgárokat megszólítani. Én az elmúlt két évben megtapasztaltam, és az elmúlt hetekben aztán bőven kaptam ingert arról, hogy vannak olyanok, akik kiábrándultak a fideszes, és nem fideszes szereplőkből is. Én nekik kívánok egy hiteles alternatívát nyújtani, és úgy gondolom, hogy csak akkor van esély kormányváltásra, hogy ha olyan szereplők, mint amilyen én is vagyok, ringbe szállnak – válaszolta Bognár Szilvia kérdésünkre.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Bognár Szilviának több konfliktusa is volt a baloldali városvezetéssel, többek között azért, mert szakmai szempontok alapján nem támogatta azt például, hogy egy autókereskedő kerüljön a város kulturális holdingja élére, amely milliárdok felett rendelkezik.

Bognárt tavaly júniusban váltották le, helyére a DK-s Zag Gábort nevezték ki, valamint vele együtt alpolgármesterré választották azt a Nyőgéri Lajost (MSZP) is, akit korábban Péterffy Attila polgármester egyszemélyi döntéssel nevezett ki a posztra.

Bognár Szilvia azóta a DK-ból is kilépet, mert mint mondta, "nem tudok és nem is kívánok azonosulni azokkal a helyi problémakezelési, hatalomtechnikai és döntéshozási gyakorlatokkal, amiknek célja egykori szövetségesek nem is titkolt büntetése szakmai és elvhű kiállásaik miatt."