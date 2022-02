Mint megírtuk, Bognár Szilvia után Hencsei is belekezdett az áprilisi országgyűlési választáson való induláshoz szükséges ajánlások gyűjtésébe.

Velük együtt már öten hagyták ott az MSZP-s befolyás alá került városvezető koalíciót, ezzel pedig a 2019-es választáson leadott voksokat tekintve matematikailag már elvesztette a többségi legitimációját a baloldali városvezetés. Az "ötök" mindegyike azért lépett ki, mert igyekeztek a saját lelkiismeretüknek, meggyőződésüknek, demokratikus értékeknek megfelelően politizálni, ám erre - a kritikák szerint - az antidemokratikus koalíció nem adott lehetőséget.

A közgyűlésen egyébként a költségvetés a téma.

Péterffy Attila, Pécs polgármestere az előre megírt előterjesztést olvasta fel. E szerint a cél a takarékos gazdálkodás, a munkahelyek megtartása, az elbocsátások elkerülése, a városi közszolgáltatások a 2021. évi szinten történő fenntartása, fejlesztések előkészítése, tervezése és folytatása. Azt állította, hogy a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatása 2021-ben 1,5 milliárd forint iparűzési adóbevétel kiesést okozott, amire idén is számítanak. Az iparűzési adó kkv-k számára történt egy százalékos adókulcs bevezetése révén Pécs esetében 2,157 milliárd forint bevétel kieséssel számolnak, a kialakult infláció miatt béremelési igényeket rendeznék, valamint bérfejlesztési alapot hoznak létre.

Az elektromos áram piaci árrobbanását is kezelni szeretnék; a korábbi városvezetés által felvett visszatérítendő állami támogatás idei törlesztőrészletét, valamint szolidaritási hozzájárulást is teljesítenék. A baloldal szerint a kulturális területet érintő bérkiegészítési pályázatok elbírálása még nem történt meg, minisztériumi elbírálás alatt állnak mintegy 900 millió forint értékben. A baloldal azt állítja, hogy a bevételkiesés, valamint a veszélyhelyzet okozta többletkiadások megtérítésére 6,2 milliárd forint kompenzációs igénye van Pécsnek.

Ruzsa Csaba pécsi alpolgármester ezek után még hosszasan beszélt a város helyzetéről, ahogyan azt a baloldal látja. Megszólalásának a lényege az volt, hogy szidta az előző városvezetést - olyan kifejezést is használva, mint a "lerohasztás" -, közben pedig a baloldali városvezetés teljesítményét nagyra értékelte.

A kertvárosi körzetében ritkán látott parlamenti képviselő, Mellár Tamás (MSZP-P) a választáshoz közeledve most is megjelent a pécsi városházán, majd ő is a kormányt kritizálta.

Barkóczi Csaba (Fidesz) képviselő meg is jegyezte, hogy Mellár kampányfórumot csinált a közgyűlésből, egyben feltette a kérdést, hogy magyarázza el, miért kezdeményezte Péterffy Attilának a Mindenki Pécsért Egyesületből történő kizárását korábban? Erre Mellár azonban nem válaszolt, mert állítása szerint a közgyűlésben ezt nem tehetné meg, de majd "négyszemközt elmondja".

Dzsentriként viselkedik a városvezetés

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető elmondta, a világjárvány, az energiahordozók árának megemelkedése valóban nemzetközi jelenség és fegyelmezett költségvetésre van szükség. Ugyanakkor szerinte a városvezetésnek a haverok az elsők, a politikai kinevezettek, a tanácsnokok, a biztosok, a képviselő és cégvezetői béremelések ugyanis mind a büdzsé kiadási oldalát terhelik meg. A városvezetés a melldöngetés helyett önkontrollt gyakorolhatna, mert miközben kongatják a vészharangot, dzsentriként viselkednek. Megemlítette az önkormányzati sajtót, ami nem kiegyensúlyozott és nem objektív, kifejezetten propagandista célokat szolgál közpénzekből, az erre fordított 50 milliót.

Szerinte a holdudvarhoz tartozókra pazarolt költségeket le kellene csavarni, a pénzt a tömegközlekedésre fordítani, hiszen nem a pécsieket kellene várakoztatni a buszmegállókban, miközben milliós tételeket vágnak zsebre haszontalan tanácsadók. Megjegyezte az előző városvezetést érintő kritikák kapcsán, hogy a 2019-es év zárszámadását megszavazták, ebben pedig 4,5 milliárdos többlet szerepelt. Mellár Tamás megjelenéséről úgy vélekedett, a pécsiek le fogják vonni a következést a munkájáról, aki csak a saját érdekeit képviselte.

Bognár László (Fidesz) képviselő a néhány nappal ezelőtti Márki-Zay Péter-féle pécsi látogatásról szólva azt mondta, hogy bár akkor az hangzott el, hogy a kormány kivérezteti a pécsi kultúrát, de az igazság az, hogy a pécsi kulturális cégeket az önkormányzat 1,3 milliárddal támogatja, az állam viszont ennek a dupláját adja. (Bognár nem tudta befejezni mondandóját, mert a baloldal úgy szabta át a felszólalási időkeretet, hogy ezzel csökkentse a kritikai észrevételek lehetőségét).

Barkóczi Csaba (Fidesz) képviselő javasolta, hogy a momentumos Nemes Balázs biztosra költött pénzt fordítsák a házasságkötési díjak törléséből származó bevételkiesés pótlására - nyolcmillió forint összesen - , valamint a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérigazgatójának, Szabó Szilárdnak az 1,8 milliós fizetését csökkentsék 1,1 millióra, a felszabaduló összeget pedig a bölcsődékre költse a város.

Péterffy ez utóbbi kapcsán lekezelően azt mondta, hogy ez nem költségvetési kérdés, ezért nem ide való, majd "máskor ellőhető".

Pécsi városvezetés: Haverok, buli, hanta

Berényi Zoltán (KDNP-ÖPE) képviselő azt mondta, sajnálja, hogy Mellár hamar elment, mert megkérdezte volna arról, mi a véleménye, hogy amikor az MSZP vezette a várost, akkor 42 milliárdos adóssága lett Pécsnek? Azt is megkérdezte volna tőle, hogy mit tett Pécsért azon kívül, hogy beült a Párbeszéd frakciójába az első adandó alkalommal. Elmondta, Kővári János (KDNP-ÖPE) frakcióvezető, megyei fejlesztési biztos betegsége miatt nincs most jelen, de online konferencián vesz részt a Pécs és Balaton közötti útfejlesztés kapcsán, de az M60-as pálya, a zöldbusz program érdekében is lobbizott, ahogyan az Árpád fejedelem iskola felújításáért is.

Szerinte a baloldal rögtön azzal kezdte, hogy elvették a vita lehetőségét az időkeretek megnyirbálásával, elvették a peremkerületek támogatását, civileknek szánt összeget csökkentették, családtagok kerültek pozíciókba, megemelték a cégvezetői fizetéseket. Szerinte: "haverok, buli, hanta", amit a közgyűlésben művel a városvezetés.

Péterffy Attila szerint ez kormányzati propaganda, Ruzsa azt állította, hogy kétszer annyit kaptak a peremkerületben, majd ismét csőd közeli helyzetet emlegetett az előző városvezetés idejéből.

Hári József (Fidesz) képviselő megemlítette, hogy amíg a PSN Zrt. 150 milliós támogatást kap, más pécsi, köztük nagy múltú egyesületek csak 40 millió forintot. Ehhez képest évi 12 milliót visz haza egy olyan személy, aki nem tudott letenni egyetlen érdemi dokumentumot sem az asztalra a munkájával kapcsolatban. Felidézte, az előző városvezetés már 10 éve 310 milliót áldozott a városi sportra.

Bognár Szilvia független képviselő úgy vélekedett, hogy a cégvezetői prémiumokat ténylegesen olyan feladatok elvégzése után kellene kifizetni, amelyek nem tartoznak a cégvezető munkaköri leírásába. Péterffy erre úgy reagált, hogy ez most is így van, a képviselő tájékozódjon.

A jobboldal minden módosító indítványát leszavazta a baloldal. Nem szavazták meg, hogy mutasson példát a városvezetés azzal, hogy politikai osztogatást, a bizalmasok helyzetbe hozását, a kinevezéseket vonják vissza, állítsák vissza a vezetői béreket a 2019-es szintre. Nem támogatták, hogy a Pécsi Kommunikációs Központnak szánt 50 milliót a Tüke Busz sofőrjeinek a béremelésére fordítsák, ne kapjanak idén prémiumot a cégvezetők. Elutasították a házasságkötési díjak elengedését, továbbá a fesztiválkeret 15 millióval, valamint a közművelődési támogatások 10 millióval történő megemelését. Ezeken kívül a PVH-vezér rekordfizetését sem vágták vissza.