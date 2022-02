Jól emlékszem annak idején, mikor édesanyám szervezte a ballagási ebédemet, akkor sok hely nem jött számításba. Így nem is volt olyan meglepő, hogy a családdal való ünneplést a sokak által csak „IP”-ként ismert vendéglátóhelyen tartottuk.

Akkor még Vastagh Gyula volt a tulajdonos, aki még eleinte nem is a vendéglátásban képzelte el magát. Mezőgazdasági technikusként tevékenykedett a megye egyik legnagyobb termelőszövetkezetében, majd egy barátjának köszönhetően betekintést nyert a vendéglátás világába, ahol megragadt. 1989-ben az István Pince hirdetését látva kapott az alkalmon, és átvette a hely irányítását.

Vastagh Gyula, az István Pince volt tulajdonosa Forrás: MW

A kezdetben a borok és a sörök vitték a pálmát, de az idő haladtával már meleg ételek is terítékre kerültek. Nem volt olyan pécsi akkoriban, aki legalább egyszer ne tévedt volna be a kultikus helyre. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy abban az időszakban nem is volt minden sarkon vendéglátóhely. Olyan illusztris vendégek is fogyasztottak itt, mint Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Ribli Zoltán, az űrhajóscsapat, de még San Franciscóból is érkezett gasztroblogger. De mesélhetnek a kosztról a PEAC labdarugócsapatának tagjai is. Ezenkívül még számtalan népszerű vendég látogatott el az idők során az István Pincébe.

Igencsak egyedülálló, hogy az IP kapuja minden nap nyitva állt. – A 31 esztendőben, amíg én irányítottam a helyet, nem volt olyan nap, hogy ne lettünk volna nyitva. Az ünnepnapokon, de még a felújítási időszak alatt is vártuk a vendégeket – vélekedett Vastagh Gyula.

A vendéglátós közel két éve átadta a stafétabotot, hiszen korábban nemigen volt szabad­ideje a munkája mellett, ezért úgy érezte, hogy eljött a jól kiérdemelt pihenés ideje.

Több mint három évtized után persze hiányzik neki mindez. Talán az lenne furcsa, ha nem hiányozna.

– Persze, hogy hiányzik, de ez vagy úgy megy, hogy reggeltől estig ott van az ember, vagy másképp semmi értelme. Most a kis kertem gondozásával töltöm a szabadidőm, de persze leszek én még vendég az IP-ben – mesélte lapunknak Vastagh Gyula.

