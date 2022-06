A főszervező, Ifj. Keleti István 10 éve dolgozik az autósportban, babarci szervezőtársaival közösen – Gyenes Vivien, Hurtony Valér, Zsifkovics Nikolett, László Kevin, Gayer Gábor – tavaly óriási sikerrel rendezte meg a találkozót, az országos hírű Lada Show-ra 117 jármű érkezett. Az idén pedig ennél is több Lada vonul fel, ugyanis már 170 autó regisztrált a programra, a szervezők 200-ra limitálták a résztvevő autók számát.



Ifj. Keleti István elmondta, tavaly csupa pozitív visszajelzést kapott a rendezvény, még hónapokkal később is beszédtéma volt a program mind a falubeliek, mind pedig az autós társadalom körében, így hát nem is kérdés, hogy idén is várja már mindenki. Az autók ezúttal két kört tesznek majd a faluban a felvonulás alatt, szombaton 15 órától.



Az autósport szerelmeseinek jó hír, hogy idén még több nagy név érkezik a rendezvényre: Mészáros Attila, Király Gábor, Zsíros Imre, és további nagy nevek, akiket a szervezők a beszélgetésekkel, interjúkkal még közelebb hoznak az érdeklődő közönséghez.



A Lada-ünnep helyszíne idén is a babarci sportpálya lesz, és a rendezőség több kiegészítő programot tervez a látogatóknak. Autó-szépségversenyt hirdetnek, a közönség szavazatai alapján díjazzák majd a találkozó három legszebb Ladáját, de különdíjakat is kiosztanak a legmesszebbről érkezett Ladának, a legidősebb járműnek, a legszebb utcai és versenyautónak.