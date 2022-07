Az Általános Orvostudományi Karon a korábbi dékánt, Nyitrai Miklós professzort nevezte ki újabb négy évre a rektor. A pályázati kiírásra a megadott határidőig egyedül ő adta be a pályázatát a dékáni pozícióra, amit június elején mutatott be a Tanári Testületi ülésen és az összdolgozói értekezleten, majd az Igazgatói Értekezlet és a Kari Tanács véleményezte, titkosan szavazott róla, és nagy többséggel támogatta. A tanácstagok szavazatai nyomán a rektor döntött a személyéről, és július elsejével kinevezte dékánnak a következő négy évre is