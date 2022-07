Bár már a 2000-es években is szóba került a régi csarnok elégtelensége, 2007-ben a szocialista városvezetés idején azt a forgatókönyvet sem zárták ki, hogy az Expo Centerbe költöztessék át a létesítményt, amivel új funkcióval tölthették volna meg az egyébként elhibázott ingatlant, és az értékes belvárosi telekeladásból fedezték volna annak veszteségeit. Később, 2010-ben már konkrétabban beszéltek arról a városházán is, hogy a régi vásárcsarnok helyett modernebb létesítményre lenne szüksége a városnak. Akkor már az átadás előtt álló, elkészült új csarnok jelenlegi helyszínét is megemlítették, bár ez esetben magánbefektetői elgondolásként merült fel a kérdés.

Ötlettől a tervpályázatig

Évekkel később, Páva Zsolt polgármestersége idején kezdtek el érdemben az előkészítéssel foglalkozni: mivel egy több évtizedre szóló létesítményről van szó, ezért számos egyeztetésen, felmerült gondolaton, elképzelésen keresztül vezetett az út odáig, hogy 2015-ben a tervpályázati kiírásról dönthetett az önkormányzat. (Beszédes, hogy a pécsi akvapark esetében hasonló kiírásra idén készülnek, vagyis nem kizárt, hogy csak 7-8 év múlva lesz vizes létesítmény, már ha egyáltalán a szükséges 50 milliárdot elő tudják rá valahonnan teremteni a jelenlegi világgazdasági helyzetben.)

Az ingatlan építéséhez már akkor 3 milliárdos kerettel számoltak, 2016-ban a telekvásárlásra az Orbán-kormánytól félmilliárdos támogatást is kapott a város. Nem hirdettek azonnal győztest az építési tervpályázaton, mert nem érkezett be olyan ajánlat, ami kis korrekcióval továbbvihető lett volna. A négy legjobb pályaművet beadó tervezőket tovább versenyeztették, 2016 nyarán hirdették ki a végeredményt: a Gettoplan építésziroda és a BluePlan mérnökiroda konzorciuma lett az első.

A terveket is át kellett dolgozni

A tervek végül azért 2018 második felére készültek el, mert a rendelkezésre álló hárommilliárdos kereten belül kellett maradni, viszont már akkor elkezdődött az építőipari árak emelkedése. Csupán ezt követő, zárult le a kivitelezői közbeszerzés, amin ráadásul a kivitelezést pályázati úton elnyerő cég, a Build&Trade legjobb ajánlata is 566 millió forinttal haladta meg a keretet. A város 127 millió forintot belső átcsoportosítással teremtett elő, de további 433 millió forintért többlettámogatási igényt terjesztett be.

A kivitelező már régen megvolt

Az önkormányzat élén 2019-ben változás történt, de Péterffy Attila polgármester 2020 májusáig várt azzal, hogy biztosítsa a munkálatok elindításához szükséges önerőt EIB-hitelből, amíg a kormánydöntés nem érkezik meg. Ez utóbbi meg is történt, így 2020 nyárán megkezdték a munkát. Emiatt viszont attól kellett tartani, hogy egy évig csak ideiglenes helyük lesz az árusoknak, mert a régi csarnok átalakítását – az előző városvezetés által elnyert 800 milliós fejlesztési forrásból – éppúgy határidőre be kellett volna fejezni. Az új baloldali önkormányzat végül visszamondta a munkahelyteremtő fejlesztést, és bejelentette, hogy inkább hotelt tudnának elképzelni a régi vásárcsarnok átalakítása után.

Mindenesetre csütörtökön este Navrasics Tibor területfejlesztési miniszter és Péterffy Attila adja át hivatalosan az új létesítményt, amely pénteken reggel nyitja meg kapuit.