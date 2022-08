Sokan várták már a pécsi Rózsakert megnyitóját, ami most szombaton meg is valósul. Felföldi László pécsi megyés püspök 10.30 órai kezdettel megáldja és a nagyközönség számára is megnyitja a közelmúltban teljesen megújult és megszépült kertet.

A Pécsi Egyházmegye összegyűjtötte a Rózsakert történetét, amiből mi is merítünk.