Részleges az erdőlátogatási tilalom

Egyes területeken részleges erdőlátogatási korlátozást vezetett be szeptember hónapra, a szarvasbőgés idejére a Mecsek­erdő Zrt. A gímszarvasnász ideje alatt minden nap délután 16 óra és másnap reggel 9 óra között rendelték el erdőlátogatási tilalmat. A korlátozásban érintett terület a Szigetvári Erdészet sasréti és szentegáti, a Sásdi Erdészet kisvaszari, az Árpádtetői Erdészet hetvehelyi (Nyugat-Mecsek) és a Pécsváradi Erdészet kárászi és mészkemencei (Kelet-Mecsek) vadászterülete. A Mecsek­erdő többi területe továbbra is korlátlanul látogatható, míg a felsorolt területeken csak reggel 9-től délután 4 óráig tartózkodhatnak a túrázók. A Mecsekerdő Zrt. honlapján térképen is megtekinthető, hogy melyik erdőket kell elkerülnünk szeptember hónap folyamán.