Ezt problémát igyekezett megoldani a siklósi városvezetés a most lezárult projekt beruházásaival. A Váralja utcában megújultak a zöldfelületek, egy új, nyitott közösségi tér és játszótér épült. A közterületek biztonságos használata és rendezettségének érdekében térfigyelő kamerákat telepítettek, javították az útburkolatot, csapadékvíz-elvezető rendszereket építettek ki, parkolóhelyeket alakítottak ki, gyalogos sétány, pihenőtér épült, továbbá három ingatlant is felújítottak, melyek ezentúl a Polgárőrház, a Szolgálati lakás és az Alkotóház funkcióit töltik be.

Fotós: Löffler Péter

A péntek délelőtti átadó ünnepségen Móring József, a régió felemelkedéséért felelős kormánybiztosa is részt vett. Riegl Gábor, Siklós polgármestere elmondta, mérföldkő ez a nap, hiszen a Váraljáról alkotott negatív kép végérvényesen megváltozott. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert mintegy félmilliárd forinthoz további 250 millió forint hiányzott, melyet Nagy Csaba országgyűlési képviselő közbenjárásával meg is kapott a város. A kivitelezés idén januárban kezdődött, és a munkálatok nem csak ezt a területet érintették, hiszen a város különböző pontján 18 önkormányzati bérlakás is megújulhatott, amelyekbe a Váralja utcából a leginkább rászorult családok költöztek.

Fotós: Löffler Péter

Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője arról is beszélt, hogy az elmúlt években több olyan elnyert projekt is volt Siklóson, amelynek megvalósulásában sokan nem bíztak, ilyen volt a Gyűdi úti körforgalom megépítése, a várkert megújítása, és ez a Váralja projekt is. Most már mindenki láthatja, hogy érdemes volt érte küzdeni.

– Ezek a küzdelmek megtaníthattak minket arra, hogy összefogással előre tudunk menni, kellett ehhez egy politikai, egy szakmai és társadalmi összefogás is, hiszen ha a siklósiak nincsenek velünk, akkor ezeket a problémákat nem tudtuk volna áthidalni

– mondta Nagy Csaba. – Ezen kívül is több nagy volumenű fejlesztés történt a városban: megújult két általános iskola, egy kézilabdapálya épült, a kormány támogatásával 9 siklósi játszótér újult meg és egy új közösségi tér is épül a Postaszálláson, melyek mind azt szolgálják, hogy a siklósiak a mindennapjaikat komfortosabb körülmények között tudják megélni – fogalmazott.

Fotós: Löffler Péter

Hozzátette, a Váralja projekt azért is más a többitől, mert itt megpróbálják azokat az embereket elérni, akik a legkevesebbet tudnak a saját sorsuk irányába tenni. Az infrastrukturális fejlesztést egy, a társadalmi beilleszkedést elősegítő program előzte meg, amely szintén fontos volt az itt élők életkörülményeinek, mindennapjainak javítása érdekében.

Horváth Róbert, az Országos Polgárőr Szövetség honvédelmi és ifjúsági alelnöke megköszönte a fejlesztés keretében kialakított polgárőrházat, majd Jovánovics Martin előadásában a résztvevők meghallgathatták a cigány Himnuszt.