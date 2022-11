Az intézetek közötti egyezmény a francia nyelv népszerűsítésére és a tudományos, technikai együttműködésre irányul. Utóbbi közös konferenciák és szimpóziumok szervezését foglalja magába a nemzetközi tudományos ismeretterjesztés jegyében. A Pécsi Tudományegyetem Szenátusi Tanácstermében tartott aláíró ünnepségen elhangzott, hogy az együttműködés keretében francia kutatók, oktatók is érkezhetnek az egyetemre a közös kutatások és az oktatási programok elősegítésére. Ez a folyamat fordítva is működni fog, Pécsről is kiutazhatnak hazai oktatók és kutatók a nyugat-európai országba. A megállapodás lehetőséget biztosít arra is, hogy az évszázados múltra visszatekintő pécsi egyetem kapcsolatba kerüljön további francia intézményekkel, ezzel bővítve nemzetközi kapcsolati hálóját. A kontraktus kitér a franciaországi ösztöndíjakra is, amelyek új utakat és lehetőségeket nyitnak meg az egyetem hallgatói számára.