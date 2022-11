Reakció 1 órája

Újra előveszik a korábbi kerékpárutas terveket

– Az elhanyagolt keleti városrészben lévő vasúti nyomvonalat, amiről már a Postabontásában is olvashattunk több hozzászólást is, remek kerékpárúttá lehetne alakítani – vélekedik olvasónk, aki szerint volt is erre terv korábban, de végül abból nem lett semmi.

„Pedig egy csodálatos bicikliutat lehetne a városnak azon a részén építeni. Igazán nagyszerű lenne, ha valaki a régi terveket leporolná!” – említette még meg. Egyelőre nem tudni, hogy az ezzel kapcsolatos ötletet megvalósítják-e, vagy számolnak-e vele egyáltalán a jövőben, de most aktualizálhatják a város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét.

Az előzőt még 2016-ban alkották meg, az azóta eltelt időszakban számos közlekedésfejlesztési és kerékpárosbarát beruházás valósult meg. Az önkormányzatnak minden kerékpáros létesítmény esetében igazolnia kell a pályázati támogatást adó szervezet felé, hogy az illeszkedik a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervhez, ezért a megvalósult, illetve a még hátralévő fejlesztések – a Megyeri utat érintő beruházások és a Kertváros-Belváros kerékpárút – miatt vált szükségessé a dokumentum aktualizálása.



