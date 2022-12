A most kialakított, frissen aszfaltozott parkolók összesen 16 gépkocsi számára biztosítanak megállóhelyet - derül ki a városháza közleményéből.

A munkálatok még nyáron kezdődtek, a BIOKOM szakemberei a parkolók kialakítása mellett a csapadékvíz-elvezetést is megoldották, valamint az érintett részeken a járdafelületeket is megújították. A beruházással a terület közvilágítása is fejlődött, hiszen két új napelemes kandelábert is telepítettek két világítótesttel.