Ezt ne hagyja ki! Munkában az adóellenőrök

Hamisított ruhákra, mosószerekre is bukkantak a revizorok Idén is bővelkedett érdekes esetekben a NAV baranyai igazgatóságának a munkája: többek közt hamis mosószereket, ruhákat foglaltak le az év során, de az illegális piacon teret hódító Elf Bar kiszűrésén is munkálkodtak, a szabályos foglalkoztatásra is kiemelten ügyeltek, rendezvényeken is vizsgálódtak.