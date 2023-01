Számos pár táncra is perdült a muzsikaszó hallatán, közösen ringatózva az ismerős dallamokra, mások forralt borral a kezükben merültek el a zenében. Gyermekes családok is ellátogattak a koncertre, a legkisebbek szüleik karjáról figyelték az eseményeket, a nagyobbak közül többen telefonokkal készítettek videót a főtéri báli hangulat megörökítéséért, mások pedig összekapaszkodva kapcsolódtak be a táncos mulatságba.