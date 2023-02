Alapítója volt Mellár Tamás a mozgalomnak

Mellár Tamás is felszólalt, aki az egyik, súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket is felvető „támogatást” kapó Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom egyik alapítója is volt korábban. A kampánynyitón mindenesetre leszögezte, ha nyernek, akkor „nemcsak kormányváltás, hanem rendszerváltás” is lesz.

Később aztán az ellenzéki kampányzárót is Pécsen tartották, hasonló politikusi részvétellel, de akkor a helyi MSZP-közeli, a PSN Zrt. vezérének, Máté Jánosnak a birtokában lévő lap munkatársát is megbízták a közreműködéssel.