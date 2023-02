A pécsiek fizetik az autózását

Az MSZP-DK-s támogatottságú városvezető egy közelmúltban tartott közgyűlésen nem véletlenül jelentette ki, hogy „van pénzem". Ennek ellenére azért az önkormányzat továbbra is évente legalább négymillió forintot költ arra, hogy a polgármester autózzon, a kocsit még magáncélú használatra is elkérte, így értelemszerűen nincs szüksége saját autóra. A pécsiek úgy fizetik ezt számára, hogy a havi fizetése bruttó 1,5 millió forint.

Több százmillióra becsülhető a vagyona

Két, összesen 180 négyzetméteres apartmanja van Zadartól nem messze Ruzsa Csaba alpolgármesternek, amiket felerészben birtokol 2007 óta. Birtokol még egy 1580 négyzetméteres pécsi telken épült, 288 négyzetméteres, garázzsal is rendelkező családi házat. Ezeknek az értéke egyenként 100-150 millió forint is lehet, de van még egy 1000 négyzetméteres fővárosi telken lévő, 84 négyzetméteres társasházi otthona is két garázzsal – ez utóbbinak a felét birtokolja –, továbbá egy 100 négyzetméteres budapesti társasházi lakásban is meghúzhatja magát. Ezek értéke az ingatlanpiacon szintén összesen bőven elérhetik a 150 millió forintot. Ezekhez képest mindössze jelképes, hogy egy bükkfürdői 6800 négyzetméteres telek huszonheted része az övé, illetve egy 120 négyzetméteres balatonmáriafürdői negyede. Továbbra is a 2010-ben vásárolt A4-es Audival és a 2019-től bérelt A6-os Audival autózik.

Egy kft. 70 százalékos tulajdonosa, kétmillió forintnyi készpénzzel rendelkezik, a korábbi 900 eurója helyett már 11 200 eurója van. Értékpapírban, részvényben, nyugdíjbiztosításként egy éve még 27 millió forintja volt, ez most nagyjából 24 millió forintra csökkent. (Érdekesség, hogy gazdasági területért felelős alpolgármester korábban még csak ennek töredékét közölte, csak 3,7 millió forintot vallott be.)

Egy Zsolnay étkészletet, valamint egy nagy értékű festményt is szerepeltetett a vagyonbevallásban.