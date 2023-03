Bérrendezés 1 órája

Miért kap kevesebb pénzt a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója, mint a cég ügyvédje?

A jelenleg is zajló bértárgyalások során nem kizárt, hogy érdemes lenne a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának a bérét is rendezni, mert jóval kevesebbet kap, mint más városi cégvezetők, de még a Tüke ügyvédje is sokkal zsírosabb jövedelemnek örülhet belső forrásunk szerint. A háttérben MSZP-s kiszorítósdi állhat.

B. M. B. M.

Ugyan a Tüke Busz Zrt. vélhetően az MSZP–DK-s önkormányzat nyomására nem adta ki az ügyvédi költségeket, lapunk megbízható és hiteles forrásból úgy értesült, hogy a cég mellé tett ügyvéd egyedül közel háromszor annyit kereshet, mint a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója. Mint közismert, a szocialista városvezetés évekkel ezelőtt nevezte ki a Tüke Busz vezérigazgatójának Bánkuti Istvánt, aki jelenleg bruttó egymillió forintot keres, de korábban hosszú ideig félmillióért vitte a vállalatot. A céggel kapcsolatos gondok a koronavírus-járvány idején, majd pedig azt követően sokasodtak meg, miután a baloldali önkormányzat nem nagyon igyekezett a sofőrök béremelését megoldani, aminek következtében több tucatnyi buszvezető hagyhatta ott a vállalatot.

Nyakára tették a szocialista igazgatósági tagot Baloldali, korábban még Péterffy Attilát támogató, de a kampányban ígértekhez képes 180 fokos fordulatot vett polgármesterből kiábrándult forrásunk szerint nem véletlenül tették Bánkuti „nyakára” az MSZP volt városi elnökét, Gulyás Emilt. A jelenleg is 51 százalékos THM-mel, azaz kamattal zálogkölcsönöket adó zálogházakról ismertté vált szocialista politikus ugyanis egyáltalán nincs hasznára a cégnek, viszont igazgatósági tagként minden belső döntésről tájékoztatni tudja az MSZP-s potentátokat – fogalmazott forrásunk.

Bánkuti István a „nem szeretem” vezér Bánkuti István azonban más miatt sem lehet kedvelt – ahogy a polgármester beszél az önkormányzatról – Péterffy „birodalmában”. Egyrészt szakmai vonalról érkezett, másrészt egzisztenciálisan sincs függésben a szocialistáktól. Harmadrészt „vezérigazgatósága” kényszerűség, hiszen hiába írtak ki pályázatot többször is a posztra, azt senki nem vállalta el, illetve aki jelentkezett, azt nem tudták komolyan venni, Bánkuti pedig eredetileg nem is operatív munkára jelentkezett. Tavaly nyáron már arról is beszélt lapunknak, hogy csak 2022 végéig tervezi a cég irányítását.

Forrásunk szerint azonban azért nem találnak megfelelő személyt a posztra, mert Péterffy Attila és a várost irányítókra is befolyással bíró Bodnár Imre ügyvéd ténykedése miatt független szakemberek nem szívesen dolgoznak együtt az önkormányzat vezetőivel.

Bánkuti Istvánt azért sem kedvelheti ez a szűk, belterjes pénzügyi-politikai kör, mert forrásunk szerint a polgármesteri stábüléseken Péterffy mellett részt vevő Bodnár Imre egyik ügyvédtársa az, aki a Tükénél dolgozik, akinek tehát az ügyvédi díja mintegy háromszor annyi lehet, mint amennyit a vállalat első embere kap, aki elvileg foglalkoztatja.

Sokkal többet keres, alig van felelőssége A Tüke Busz vezére ráadásul a többi önkormányzati cégvezetőhöz képest alulfizetett, elég csak a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérére gondolni. A havonta bruttó 1,8 milliót, évente prémium­mal együtt közel 40 milliót kereső Szabó Szilárd viszont kiváló kapcsolatot ápol a szocialistákkal. De abban az összehasonlításban is komoly a különbség, hogy amíg a buszos cég rendkívül fontos, pótolhatatlan közfeladatot lát el, több tízezer embert szállít a munkahelyére, iskolába naponta, több száz alkalmazottja van, rengeteg rizikófaktorral, addig a PVH ingatlanokat ad ki bérbe, vagy értékesít. Ha Szabónak egy adott napon nem jön össze valami, senki nem fog emiatt a vagyonhasznosítóra panaszkodni, de senki nem is fog elkésni, és az iskolától igazolatlan hiányzást, vagy munkahelyi főnökétől megrovást kapni.

Szavazás Korábbi szavazások

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!