Nincs, de mégis van: totális a káosz Pécs városi arculata körül

Hiába van most is Pécsnek logója, sőt készült nemrég egy újabb logószerűség is, illetve állítólag létezik valamilyen arculati kézikönyv is, mégis pénzes pályázatot írnak ki a város arculatára úgy, hogy a városházán elvileg azért van egy „szakmai" városmarketinges osztály is.

Fotós: Laufer László

Az előző városvezetés alatt a Zsolnay-kút bikafejét használták városi logónak rendszerint, és ez szerepel most is a 63 ezer példányban kiszórt városi propagandakiadványon is. A Péterffy Attila vezette pécsi önkormányzat azonban úgy döntött, hogy inkább újabb arculatot terveztet meg milliókért – a történetben azonban több csavar is van.

Nincs, de mégis van Hári József fideszes képviselő ugyanis nemrég egy eszéki látogatáson vett részt a város delegációjával, ahol jelen voltak a Polgármesteri Hivatal munkatársai is, akik ott már büszkén mutogatták neki az új logóval ellátott kitűzőjüket. Hári ezért meg is kérdezte a városvezetőket, hogy akkor van vagy nincs új logója a városnak? Péterffy azt állította, hogy ilyen nincs, Varga Péter, a gazdaságfejlesztési főosztály vezetője viszont azt mondta, hogy készültek ilyen logóval ellátott kitűzők, amiket a már megújult városi honlapon lévő leegyszerűsített címerről mintáztak. Ebből viszont az következik, hogy a város honlapja is úgy újult meg, kapott arculati elemeket, logót – nyilvánvalóan közpénzeket felhasználva –, hogy közben még nem is volt meg a városi új arculat, de azért annyiban mégis csak volt, hogy kitűzőket gyártsanak le.

Van, de még sincs A közgyűlés alatt arra is panaszkodtak a baloldali képviselők, hogy alig vannak olyan dokumentumok, amikkel például külföldön be tudnák röviden mutatni a várost. Ami azért is érdekes, mert a Péterffy-féle városmarketinges osztály már több mint három éve létrejött, és csak a fenntartásuk több millióba kerül havonta. Igen ám, de amíg az ülésteremben panaszkodtak a képviselők, addig a városházi folyosón fellelhető volt egy olyan vaskos, meglehetősen drága nyomdai nyomással elkészített brossúra, amit 2022-ben gyártott le az önkormányzat. Ebben Péterffy Attila köszöntőjében pedig úgy szól, hogy „különleges olvasmányt ajánlok a figyelmébe. Egy összetett kiadványt, amely naprakész adatokkal, leírásokkal és infokommunikációs elemekkel mutatja be Pécs fejlődésének letéteményeseit”.

Ez is van, de nem jó Mindenesetre Varga Péter azt is mondta, hogy 17 éves a város arculati kézikönyve, ezért kell újat készíteni, mert új vizuális arculatra van szükség, ezzel növelni kell a város versenyképességét és láthatóságát. Péterffy viszont azt mondta, hogy az arculati kézikönyvet – annak minden elemével együtt – a 2019 után létrehozott gazdasági főosztály elkészítette, de a Művészeti Tanács néhány tagjának „ez nem volt elfogadható”, ezért döntöttek úgy, hogy „egy sokkal szakavatottabb intézmény, a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak a bevonásával elkészíttetik”.

Hol a mediterrán szerelem? A szintén sok tízmillióba kerülő városházi propagandacsoport ugyan igyekezett tavaly tavasszal minél nagyobb hírverést csapni annak, hogy Pécsnek megszületett az új szlogenje, a „mediterrán szerelem”, de Péterffy lekezelő mondatai után csak-csak kiderült, ezt már száműzték. Pedig erről még állítólag szavaztatták is a pécsieket - ha ezt még el lehet hinni a történtek után. Amikor ezt kitalálták, akkor azzal egyidőben, tehát 10 hónappal ezelőtt jelentették be, hogy elindulhat a város új arculatának kialakítása.

Fallosz már nem biztosan nem lesz A pályázatot elbíráló zsűri kapcsán már megírtuk, hogy a város kulturális alpolgármestere, a DK-s Zag Gábor azt a Böszörményi Istvánt javasolta a testület tagjának, aki nemrég a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának ajtajára rajzolt falloszt, korábban pedig öngyilkosságokról szóló, akasztott nőket festett garmadával. Zag aztán meggondolta magát, és visszavonta indítványát.

Alternatív javaslat: „dollármester" Miközben azon „dolgoznak" a városházán, hogy a létező, vagy nem létező logót, arculati kézikönyvet megalkossák (vagy nem, vagy igen), addig Péterffyék 16 milliárdos adósságfelhalmozása miatt tiltakozó fiatalok a városvezető portréjával dollárokat gyártottak le és osztottak ki a képviselőknek. A polgármestert azóta pedig több kritikus oldalon is csak „dollármesternek" nevezik.

