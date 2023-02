Péterffy demonstratív megjelenése Gyurcsány feleségének pécsi eseményén előre megrendezett, jól megkomponált fellépés volt, mondhatni politikai szerepjáték. Ezzel két dolgot demonstrált. Egyrészt első sorból tapsolva mutatja meg a hovatartozását, vállaltan feladva azt a korábbi – egyébként üres – szlo­gent, a függetlenségét, amellyel 2019-ben még a konzervatívabb látásmódú pécsieket is megtéveszthette. (Hasonló „behúzó” taktikáról árulkodik most az is, ahogyan a közelmúlttól kezdődően egyre többször mutatkozik a pécsi megyés püspökkel. Ez egyébként számos jobboldali érzelmű ember számára okozott felháborodást, tudva azt, hogy milyen módon vezeti a várost egyébként Péterffy, emberei milyen politikai üldöztetésben részesítik azokat – volt szövetségeseiket, civileket, újságírókat, azok családtagjait –, akik kritikával illetik, vagy más világnézetűek.)

Másrészt Péterffy a fellépésével azt is kijelölte, hogy milyen utat szán a következő időszakban Pécsnek. A legerősebb ellenzéki párt és pártvezér oldalán folyamatos ellenállásra rendezkedne be az Orbán-kormánnyal szemben. Ha 2024-ben újra nyer, akkor a város jövőjét arra teheti fel, hogy 2026-ban a parlamenti választáson Gyurcsány Ferenc és pártja kerülhessen hatalomra.

Egyébként Péterffy eddig hasonló szellemben vezette a várost. Nemegyszer durván támadta a jobboldalt, a kormányt – droidnak nevezte a fideszeseket például –, de mindez a város fejlődése szempontjából a korábbi támogatói szerint is ez inkább kevesebb sikerrel járt. Sokan Szegedet hozzák fel ellenpéldaként, amely úgy prosperál és működik együtt a kormánnyal a fejlesztések érdekében, hogy ott nyíltan baloldali a városvezetés.