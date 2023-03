A borvidék ikonikus helyszínére, az Európa második legnagyobb génbankját is őrző Pécsi Egyetemi Borbirtok három évszázados pincészetének ódon falai közé hívta jövőépítő fórumra a régió szőlész-borászait a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (BAVKH). Amint az Út a munkaerőpiacra című EU-támogatású Ginop-projekt keretében életre keltett program szerdai köszöntőjében az ötletgazda Madaras Zoltán, a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet elnöke felvázolta, olyan lehetőséget igyekeztek kidolgozni, amely egyrészt segíthet a klímaváltozástól és piaci válságoktól sújtott ágazat égető munkaerőhiányának megoldásában. Ugyanakkor e szakmákba csábításukkal a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében, azaz nem saját vér szerinti családjukban élő, 16 évesnél idősebb fiatalok számára is új esélyt, életcélt, a számukra leginkább hiányzó vonzó, új kapcsolatokat is teremtenének.

Bér a képzés alatt, kezdeti támogatás

Amint a részletekre kitérve már dr. Horváth Zoltán főispán folytatta, a vármegyénkben élő háromszáznál több ilyen fiatal közül a ma iskolába nem járókat szeretnék bevonni a kertészeti, szőlőfeldolgozó és pincemunkás szakképzésbe; plusz motivációként már a bő három hónaposra tervezett kurzus alatt is bért fizetve nekik. „Nem halat, hálót adunk számukra”, vonta párhuzamba szándékukat a közismert bölcselettel, rögtön a másik oldalt, vagyis a rész-szakképesítésüket így megszerzők új tudásából ugyancsak profitáló szőlősgazdákat megszólítva. A program őket inspiráló elemeként ugyanis az első három hónapra átvállalják az alkalmazottak teljes bérét, bízva benne, hogy ezalatt megragadnak, majd hosszabb távon is az ágazatban maradnak a most színre lépő ifjú dolgozók.