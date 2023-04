Az elképzelés nagyon bejött, a kezdeményezésből gyorsan hagyomány lett, az első alkalom után a másodikon és a harmadikon is rengetegen megfordultak. A mohácsiak mellett Pécsről, a megye és az ország más részeiből is sokan érkeztek. 2020-ban és két éve azonban a járvány keresztülhúzta a szervezők számításai, s kénytelenek voltak lemondani az eseményt. Tavaly már nem volt akadálya a fesztivál megtartásának, amire ismét rengetegen voltak kíváncsiak, s minden bizonnyal így lesz ez idén is, július 15-én.

A szervezők hangsúlyozzák, aki nem szeretne halat főzni, hanem csak egy jó halételt enne, az sem marad hoppon, rájuk is gondolván a rendezvényünkön lehetőség lesz különféle halételek megvásárlására is. Azt mi tesszük hozzá, hogy az eddigi tapasztalatok alapján várhatóan egyáltalán nem csillagászati áron.

A helyszín nem változik, a Szent János-, a Szentháromság-, a Jókai- és a Szabadság utca egy részét, továbbá a Millenniumi Emlékmű környékét foglalja el a fesztivál, melynek központi helyszínei a Sváb utca, a Haludvar, a kis- és a nagyszínpad, továbbá a Halpont lesznek. A rendezvény részletes programja is elkészült, a nap során számos helyi, környékbeli és külföldi együttes, énekes és tánccsoport ad ízelítőt a sváb kultúra sokszínűségéből. s természetesen lesz utcabál is.

A fesztiválra már lehet asztalt, főzőhelyet foglalni a (06) 20-320-11-01-es telefonszámon.

Íme, a részletes program:

JÚLIUS 15. SZOMBAT

KIS SZÍNPAD (Millenniumi Emlékmű)

14:00-19:00 GYERMEKSAROK: kézműves foglalkozások, arcfestés, népi játékok, stb.

15:00-21:30 Kulturális programok

SZABADSÁG UTCA (JÓKAI U., SZENT JÁNOS U.)

11:00-21:00 őstermelői, kézműves, népművészeti vásár

15:00-17:00 regisztráció, főzőhelyek elfoglalása, tűztálca osztás

17:00- MEGNYITÓ, majd tűzgyújtás, főzés és vacsora

NAGY SZÍNPAD (Szentháromság-szobor)

13:00-17:00 Kulturális programok

17:00-17:30 MEGNYITÓ

17:30-20:00 Kulturális programok

20:00-21:00 Eredményhirdetés – főzőverseny

21:00-23:00 DIE JUNGEN ZELLBERGER koncert - Ausztria, Tirol

23:00-03:00 SEXTETT KAPELLE - utcabál

SVÁB UTCA (Sétáló utca Szentháromság-szobor felőli vége))

14:00-20:00 „SVÁB HAGYOMÁNYOK UTCÁJA” – avagy a sváb népművészeti, gasztronómiai értékek interaktív bemutatása

HALPONT (Jókai utca Szentháromság-szobor felőli vége)

11:00-21:00 Halpont - mohácsi halászlé, harcsapörkölt, sült hal stb.