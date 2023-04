Az egész nap rendszeresen közlekedő közvetlen autóbuszjáratokkal átszállásmentesen elérhetővé válik a legtöbb városrész, egyes helyközi járatokon pedig helyi jegyekkel és bérletekkel is lehet utazni. Az új menetrendnek köszönhetően bővülnek a közvetlen utazási lehetőségek az egyes városrészek között, például Kökönyösről egy busszal elérhető Szilvás, Somág, vagy Dávidföldről Gesztenyés. Mecsekjánosi, Gesztenyés és Sikonda felé a helyi járatok mellett ezentúl a helyközi autóbuszokkal is lehet utazni: ezeken a helyközi járatokon a Volánbusz a komlói helyi jegyeket és bérleteket is elfogadja.

A helyi járatok vonalszámozása megváltozik. Az új hálózaton legegyszerűbben a Google Térkép utazástervezőjével lehet útitervet készíteni, melyben naprakész menetrendi adatok szerepelnek.