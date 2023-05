Izgalmas játékokkal készültek a kicsiknek, volt légvár, körhinta, ügyességi játékok, kézműves foglalkozás, íjászat, lovagoltatás, fafaragás, rendőrautó, csillámtetoválók, arcfestők és Lakatos Norbert Vaklufis várja a gyerekeket. Ezen kívül színpadi programokkal is csábított a vár csapata: műsort adtak a helyi óvodások és iskolások, koncertet adott az Alma zenekar, ezen kívül a közönség által kedvelt zenés-táncos produkciót, a Harkányi Gyógyvíz és az Ördögszántotta hegy legendáját is bemutatták. Kőhalmi Ferenc bűvész, a Lara Mesék Társulat, a népszerű Voisingers énekegyüttes, valamint Sándor-Hidvégi Zsuzsi Ringató koncertje is szórakoztatta a látogatókat.

A képek magukért beszélnek, amihez a várkapitány annyit fűzött még hozzá, hogy nagyon jó érzés volt végre ennyi gyereket a várban látni. A sok siklósi család mellett sokan érkeztek a környező településekről, de még Pécsről is a várba, aminek külön örültek a program szervezői. Ezzel – mint a várkapitány fogalmazott – tagadhatatlanul beindult a siklósi nyár.