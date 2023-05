– A csarnokban a munkája a hal, de otthon is feltűnik az asztalán?

– Az átlag hazai vevőkhöz képest sokkal többször, ezt határozottan kijelenthetem, hiszen otthon én főzök. A kisebbik fiam is nagyon szereti a halászlét, ha meglátja a tányérban a paprikás levet, már markolja is a kanalat. Bizonyára ebben hatással volt rá a báty­ja is. Magam a pontyot részesítem előnyben, utána jöhet a harcsa is. Mindenkinek ajánlom, de ez nem a hírverés helye, hiszen nagyon egészséges húsfajtákról beszélek. Sütve, rántva, főzve is kiváló ételeket lehet varázsolni a kopoltyús kínálatból.

– Szoktak a törzsvevők tanácsot kérni?

– Rendszeresen beszélgetünk konyhai fortélyokról. De nemcsak én mondhatom el a tapasztalataimat, hanem velem is megosztják a tudásukat mások. Kölcsönös bizalom ez azok között, akik szívesen fogyasztanak valamit, ami közelebb hozza őket egymáshoz. Ilyen nézőpontból a halkereskedő is csak egy éhes szájat jelent.

Eredeti szakmája autószerelő volt, de inkább váltott

Az 1981-ben Kiskunhalason született Sándor Ferenc kisgyermek volt, amikor a családjával Pécsre költözött. Eredeti szakmája autószerelő volt, de aztán a szülei nyomdokaiba lépett. Elvégzett egy üzletvezetői iskolát, hogy szó ne érhesse a ház elejét, ha már boltot meg sütödét is működtet, immár nemcsak a régi, de az új vásárcsarnokban is. A közösségi térben „Halas Feriként” ismert férfi nős, egy 13 éves, illetve egy 3 és fél éves gyermek édesapja.