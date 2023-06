A Baranya Speciális Mentők Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy a darázsfészket senki ne verje le, mert az nem segít, inkább csak fokozza a bajt. – Tavaly augusztus végén Márokon a tónál az egyik horgászhelyen lódarazsak veszélyeztették az oda betérőket. Mire a szakemberek a helyszínre érkeztek, a fészket valaki leverte – a darazsak jelentős része szétszéledt, továbbra is veszélyt jelentve az arra járókra – számoltak be internetes közösségi oldalukon az esetről.

Fontos tudni azt is, hogy a darazsak, a méhek jellemzően csak akkor támadnak emberre, ha veszélyben érzik magukat, kaptárjukat vagy fészküket. Éppen ezért ezeket a helyeket célszerű elkerülni, megelőzve a veszélyes helyzeteket. A szabadon hagyott ételek, cukros folyadékok szintén veszélyforrást jelenthetnek, hiszen vonzzák a rovarokat. Ezt elkerülendő a szabadban mindig csomagoljuk be vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket.

Jellemző még, hogy öntözött kertek, illetve medencék közvetlen környezetét szállják meg a darazsak és a méhek, hiszen ott vizet is találnak.



– Ha a rovarok közvetlenül a lakóhelyünk mellett telepedtek meg, illetve olyan helyen tartózkodnak, hogy emberekkel való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljük meg házilagos módszerekkel eltávolítani a fészket és a rovarokat, hanem hívjunk szakértő segítséget!

– hangsúlyozzák a szakemberek.