Augusztus elsejétől tíz regionális vasútvonalon vonathelyettesítő autóbuszok járnak. Az érintett vasútvonal, ahol a MÁV vonathelyettesítő autóbuszok közlekednek köztük van egy baranyai vonal is: Godisa―Komló. Mint a MÁV a sajtóközleményében leírta: az augusztus elsejétől további intézkedésig bevezetett közlekedésimód-váltás rövidtávon képes valamelyest enyhíteni a regionális közlekedésben jelentkező járműhiányt, ugyanakkor hosszútávon a MÁV-START által kidolgozott járműstratégiában foglaltak megvalósítására van szükséges ahhoz, hogy Magyarország közösségi közlekedése biztosan és versenyképes minőségben kiszolgálható legyen. Hangsúlyozták, hogy a közlekedés-váltás ugyanakkor példa arra is, hogy a MÁV és Volánbusz egyesítésével létrejött vállalatcsoport, hogyan tud a szinergiákra építve versenyképes megoldást kínálni egy-egy térség közösségi közlekedésére még a jelenlegi kihívások közepette is.