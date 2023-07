Jó húsz évvel ezelőtt volt egy nyugdíjas szomszédom, aki hihetetlen aprólékossággal tett-vett a kertjében, például az udvaruk 3x4 méteres pázsitjából a gyomot nap mint nap szálanként kihúzogatta és kis szabóollóval vágta egyformára a fűszálakat. Nem mondom, volt is eredménye, mert a wimbledoni teniszpályák is megirigyelhették azt a szobányi füves részt. A hegyoldalban fekvő kertjében pedig teraszosan sorakoztak az ágyások, és minden téglalépcső precízen illeszkedett a másikhoz, mert ha nem, akkor rögtön faragta, igazította. Mondják, bányászként a föld alatti munkában is ilyen akkurátus volt, bár urános biztonságtechnikai mérnöki tapasztalatomból tudom, ott nincs is helye lazításnak, annak ugyanis emberélet lehet az ára.