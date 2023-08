Egyik évben a svájci kisvárosból érkeznek a vendégek a baranyai faluba, a következő évben pedig innen utazik ki egy kisebb csapat. A testvértelepülések minden alkalommal meg is ajándékozzák egymást, Rafz nagyon sokszor támogatást nyújtott Hetvehely önkormányzatának, még a testvértelepülési kapcsolat kezdetén egy mentőövet kaptak, amely ma is a hivatal házasságkötő termének falát díszíti. Ez emlékezteti a baranyai falu vezetőit arra, hogy ha bármikor nehézségük adódik, tudják, hogy vannak segítő barátaik. 2009-ben a falubuszt is Rafz-tól kapta Hetvehely, de bútorokkal, berendezésekkel is segítettek már több alkalommal. Az idén egy szív alakú szekérkerékkel érkeztek a rafzi vendégek, amely azt jelképezi, hogy a két település egy irányba halad.