Beszédes, hogy David Pressman amerikai nagykövet, aki előszeretettel szerepel úgy, mint a kormány kritikusa, a baloldali sajtóban a pécsi látogatásakor a szintén párbeszédes Mellár Tamást, a jelenlegi pécsi polgármester segítőjét, és magát a polgármestert is meglátogatta. Pressman hosszan tárgyalt az Emberség Erejével Alapítvánnyal is, együtt vettek részt munkaebéden is. A Soros-féle százmilliókból működő pécsi szervezet az elmúlt években civil szervezeteket is támogattak és számos esetben tartott érzékenyítő programokat akár iskolásoknak is melegekről, de a saját beszámolójuk szerint az egyetemi modellváltás idején a FreePTE mozgalmat is támogatták, ami szintén a kormányellenes hangulatkeltésnek volt betudható.

A szervezet vezetője ugyanakkor már évekkel ezelőtt kijelentette, hogy ők nem politizálnak.

A Soros-hálózat állítólagos „nem politizálását" mutatja, hogy a második legtöbb támogatást kapó Civil Kollégium Alapítvány mintegy tíz éve még a Fidesz-székházra támadó Hallgatói Hálózatot „koordinálta”. Később „a 2022-es választás tisztaságáért, a választók felvilágosításáért” úgynevezett Tiszta szavazás kampányt indított TASZ-szal, a szintén Soros-hálózatba tartozó Political Capitallel és a balliberális előválasztást lebonyolító aHanggal - számolt be a Magyar Nemzet. Az aHang alapítóinak az egyike egyébként nem más, mint Varga Máté, a Civil Kollégium Alapítvány elnöke. Tehát a második legnagyobb forrást az elmúlt években az a szervezet kapta, amelyiknek elnöke egyben a balliberális előválasztásért felelt.

Soros György spekulációval kapcsolatban még a baloldali lapok is megírták, hogy 2008-ban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete félmilliárdos bírságot szabott ki a spekulánsra, mert kiderült, hogy az OTP árfolyamának csökkenése mögött az „üzletember" állhatott,a határozat szerint a Soros Fund Management LLC megsértette a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályt. Sorost 2002-ben Franciaországban is elítélték bennfentes kereskedés miatt a szocialista kormány elején végrehajtott bankfelvásárlás miatt, ezzel 1988-ban 2,28 milliárdos hasznot csinált, jól jelzi, hogy mekkora bizniszt csinált, hogy az átlagkereset 9000 forint volt abban az évben idehaza...

A migránspárti Soros számlájára írják az 1992. szeptember 16-ai „fekete szerdát", a brit font összeomlásának napját, amivel 1,1 milliárd fontot szerzett meg. Hasonlóképpen szerepe volt az 1997-es délkelet-ázsiai gazdasági krízisben, amikor szintén a pénzek gyengülésére játszott és nyert is, válságba döntve több országot is.