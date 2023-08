Sokaknak szemet szúrt

A Pécsi Vagyonhasznosító vezérének nevéhez fűződik az állítólagosan közbiztonsági célokat szolgáló keleti centrum létrehozása a meszesi városrészben. Erre azonban évekkel ezelőtt úgy költöttek el 50 millió forintot, hogy az már a városi képviselőknek is szemet szúrt, vizsgálatot kezdeményeztek az ügyben.

A volt vezérigazgató az elmúlt időszakban annyira felpörgette a városi kézben lévő ingatlanok eladását, hogy a saját bevallása szerint is 320 százalékkal teljesítette túl a Pécsi Vagyonhasznosító tervét. Ennek is köszönhetően 2021-ben és 2022-ben mintegy 580 millió forint értékben adtak el ingatlanokat, ami ki is derült a céges beszámolójukból. Szabó szinte azonnal dobra verte azt a belvárosi ingatlant, az egykori menzát is, amellyel kapcsolatban Péterffy Attila a közleményében még arról beszélt, hogy „visszaszerezték” a pécsiek számára.

Ez a jövő felélése

Csizmadia Péter pécsi fideszes frakcióvezető már korábban úgy fogalmazott, hogy meglehetősen kifeszített helyzetben van a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. amiatt, hogy megvette a Tettye Forrásház épületét, a jelenlegi gazdasági helyzetben a kiadott bérlemények számát is nehéz megtartani, illetve a hitelmoratórium sem vonatkozik már a cégre. Az pedig a jövő felélése, ha ingatlanokat adnak el úgy, hogy azok nem befektetői célokat szolgálnak. Ez mindig egy válságtünet – tette hozzá.

Egyébként az önkormányzat idén tavaszi döntése alapján a lemondott vezérigazgató több mint tízmilliós prémiumban bízhatott volna, ehhez meg kellett volna őriznie a cég likviditását, valamit 174 milliós eredményt kellett volna produkálnia. A jutalomkiírásban előírták számára, hogy a 2023-ban értékesítendő vagyonelemek online licitje során az eladások végeredményének 75 millióval kell meghaladniuk az induló árat. Azt nem rögzítették, hogy ezt egy vagy több száz ingatlanértékesítés során kellett volna teljesítenie.