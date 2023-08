Az utánfutó „teknőjében” rejtőzik a sátor és a rudazat, a kihajtott fedélben az ágy. A legjobban felszereltek kétlapos tűzhellyel és mosogatóval, hűtőszekrénnyel is rendelkeznek, valamint elősátorral. Akár öt alvóhely is kialakítható benne, de négyen biztosan kényelmesen elférnek. A vontatása sem okoz túl nagy plusz terhelést, mert mindössze 270 kiló. S olyannyira nem ment ki a divatból, hogy 20-40 éves skifekkel is lehet még találkozni, mert igen jól őrzik az eredeti állapotukat.

Egy baranyai bennfentes szerint negyed óra, de legrosszabb esetben is 20 perc a felállítás ideje. Tárolni is igen egyszerű, például fel lehet állítani otthon a fal mellett a hátuljára. A nosztalgia értéke pedig kiemelt vonzerőt jelent.