A Magyar Református Szeretetszolgálat is meghirdette 2023 adventjében a hagyományos Szeretetdoboz gyűjtőprogramját, amelynek célja, hogy tartós élelmiszerekkel, tisztító- és tisztálkodási szerekkel segítsék a nélkülözésben élő családokat. A szeretetszolgálat célja, hogy tél végéig legalább tízezer rászorulót tudjanak támogatni adománnyal.

A tárgyi felajánlások mellett anyagi segítséget is fogadnak, így a hiányzó élelmiszereket a szervezet munkatársai vásárolják meg a családok számára. A 1358-as adományvonal hívása 500 forint támogatást jelent, valamint tetszőleges összeggel is hozzá lehet járulni az adventi programhoz, a szervezet számlaszámára történő átutalással, illetve a honlapjukon elérhető online bankkártyás fizetéssel.