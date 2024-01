Reggel autóba ültünk, hogy megnézzük mi a helyzet a hóval. A Remeterét volt az első állomás, ahol csend és nyugalom uralkodott. Csak egy emberbe futottunk bele, aki éppen a kutyájával járta az erdőt, egy hete eltűnt ebet kerestek, ezért még egy Facebook-csoportot is létrehoztak, ami Keressük Nalát! néven található meg a felületen.

Amikor elindultunk a tévétoronyhoz, belefutottunk egy sokak által hiányolt járműbe, egy hókotróba, ami épp Orfű felől érkezett, és sózta az aszfaltot, és tolta le az útról a havat. Meglepő módon a tévétorony környéke is kihalt volt, még túrázókba sem futottunk bele, a hó pedig jó nagy területen érintetlen volt, leszámítva a buszfordulót.

Sokakat elszomorít, hogy hóeséskor Pécs belvárosát vagy elkerüli a csapadék, vagy csak nagyon kevés marad meg, ez most sem volt másképp. Ugyan meglátszott a hó, de nem esett annyi, hogy például hóembert lehessen belőle építeni a Széchenyi-téren.

Ami biztos, rengeteg bosszúságot okozott a havazás, a tapasztalatok szerint mintha nem igazán készültek volna fel a szakemberek és az autósok erre. Az utak sok helyen járhatatlanok voltak. Kora reggel már arról számoltak be a közlekedéssel foglalkozó közösségi oldalakon, hogy árokba csúszott kamionba vagy éppen autókba botlottak. Még egy autóbusz is megcsúszott és keresztbe állt az úton a Garé felé vezető úton. Az utasokat le is szállították, és sokan gyalog indultak tovább, de baleset történt Görcsönynél is, ahol egy személy súlyosan megsérült. Ha pedig valaki elindult az M6-os és M60-as autópályákon, akkor azt kellett tapasztalnia, hogy csak csigalassúsággal lehet haladni.