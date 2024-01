Kraft Ferenc, a község polgármestere elmondta, minden fórumon próbálkoztak, valós érveket sorakoztattak fel, hogy a bankfiók is megmaradjon, de nem tudták megváltoztatni a pénzintézet döntését. Örülnek, hogy az ATM megmaradt, és annak is, hogy a posta is megmarad. Emellett további jó hír az is, hogy gyógyszertár is újra lesz a településen, mégpedig a Napsugár Egészségközpontban. Korábban is működött patika, de az üzemeltetője nyugdíjba ment, az épületet pedig eladták lakóháznak. A polgármester több helyről érdeklődött, és végül a szabadszentkirályi gyógyszertár fog még januárban fiókpatikát nyitni a településen.

Hobolban az önkormányzat próbálkozott megegyezni a Magyar Postával, hogy ne zárják be a helyi postahivatalt, de sikertelen volt az egyeztetés. Nagy Balázs, a község polgármestere elmondta, felajánlották, hogy átvállalják az épület rezsi költségét is, de a társaság aránytalan feltételeket ajánlott, így már több mint egy éve ott is mobilposta jár.