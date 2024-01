A pécsi MCC, amint azt a képviseletvezető, Erdei Krisztián több alkalommal is hangsúlyozta az elmúlt hónapok során, törekszik arra, hogy a baranyai sváb nyelvi hagyományokra is építsenek, s olyan előadásokat is kínáljanak, amelyek német anyanyelvű előadóktól, németül hallhatóak. Ennek jegyében először szeptember végén Steffen Hindelang, a University of Uppsala jogászprofesszora vitatta meg Varga István, az MCC Magánjog Műhely vezetője mellett a nemzetközi választottbíráskodás szerepét. Ezt követően októberben Frank-Lothar Kroll, a Chemnitzi Műszaki Egyetemen professzora, illetve Dörstelmann-Fodor Kinga, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért Igazgatóhelyettese tárgyalta a Németországban is tapasztalható kommunista nosztalgia kérdéseit.