A tervek szerint alakult a 2023-as év a Harkányi Gyógyfürdőben. Mint azt Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, tavaly három mutató is javult a fürdő gazdálkodását érintően: emelkedett a beléptetett vendégszám, ezzel pedig a fürdő árbevétele és elért nyeresége is nőtt, ez pedig lehetőséget biztosít arra, hogy az elkövetkező időszakban zavartalanul folyhassanak a belső felújítások a komplexumban. Örömteli hír az is, hogy a fürdővállalat 1996-ban felvett beruházási hitele 2024. nyarán meg fog szűnni, ugyanis az utolsó törlesztőrészletet is kifizeti a cég. S míg a Covid alatt, majd a drasztikus energia-áremelkedések idején szükség volt arra, hogy a minden évben rendelkezésre álló likviditási hitel összegéhez hozzányúljanak, idén várhatóan erre sem lesz szükség.

Minden a tervek szerint halad a Harkányi Gyógyfürdőben

Fotó: Laufer László

A kedvező gazdasági mutatók lehetővé teszik az önerős beruházásokat, így például a régóta szükségszerű csempézést a gyógymedencéknél.

A városvezető elmondta, ennek a több évtizede épült medencék csempegyártását már leállították, tehát sem a színek, sem a formák már nem voltak elérhetőek, így megkeresték az eredeti gyártót, és egyedi megrendelésben legyártatták a darabokat, melyekkel még idén ki tudják javítani a sérült részeket. Emellett új öltözőszekrényeket vásároltak, és a gyógymedencék árnyékolóit is újjáépítik.

Az idei fejlesztések legnagyobb volumenű beruházása az új ötpályás csúszdapark kialakítása a Lepke medencék mellett. Az orfűi akvaparkból megvásárolt csúszdaelemek megérkeztek Harkányba, és már az alapos átmosás után is megfelelő állapotban voltak, ugyanakkor a tulajdonos harkányi önkormányzat és a fürdő döntése alapján a hosszú távú komfortos használhatóság érdekében teljes felújításon esnek át, mely érinti a tartószerkezetet, a burkolatokat, műanyag elemeket, gépészetet, villamosságot, tehát gyakorlatilag az utolsó csavarig minden új lesz rajta.