- A célunk teljes mértékben az, hogy ezeket a régi hagyományokat, családi értékeket tovább vigyük ezek által a rendezvények által is. Szeretnénk megőrizni a régi gasztrokulturális hagyományokat és ezáltal egy még szorosabb együttműködést biztosítani a civil szervezetek között is. A Zsongorkő Baráti kör a Kővágószőlősi Közös Önkormányzattal karöltve igyekszik dolgozni ezen

- árulta el nekünk az esemény célját Varga Géza, a Zsongorkő Baráti Kör elnöke.

- A mottónk, ,,Ismerd meg, tartsd életben, add tovább". Tulajdonképpen ebben a pár szóban minden benne van, amit ezekkel a rendezvényekkel szeretnénk elérni

- folytatta Varga Géza.

A kolbásztöltés mellett a versenyzőcsapatok egy üveg fogópálinkával is nevezhettek. A leadott mintákat miután a zsűrik megkóstolták közkinccsé tették, mindenki számára elérhető volt a megízlelése. Mindemellett pogácsákkal is nevezhettek a versenyzők, kollégánk pedig bátran tanúsíthatja, hogy csak finomságok kerültek az asztalra.

Az eseményt Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is megtisztelte. Azonnal bele is kóstolt a már elkészült pogácsákba és koccintott is az egyik induló csapat vezetőjével is.