Olyan színészek és színésznők mutatkoztak be ezeken a deszkákon, akik nevei mára egészen ikonikussá váltak, a társulat örökös tagjai közül többen még ma is játszanak. Innen indult a Pécsi Balett, élén Eck Imrével, aki nemzetközi szinten elismertté tette a társulatot. Pécsiként felejthetetlen Unger Pálma és N. Szabó Sándor párosa is. Egyszer, még szintén kislányként, találkozhattam velük, s hallgattam a beszélgetésüket, melyből egymás, az élet és a színház szeretete, a harmónia és a fiatalos humor sugárzott. A fényképekről visszaköszön Stenczer Béla és Németh János is, akik mögött ma már számtalan fontos szerep áll, illetve Bukszár Márta, akiről egyik kollégája úgy nyilatkozott, már puszta megjelenése, kisugárzása emelkedett hangulatot teremt.

A színház szerepe folyamatosan alakul és változik az idők során, a varázslat nem veszhet el. A szórakoztatás mellett a színházi munka felelősséggel is jár, a közönség számára értéket teremt és közvetít, elgondolkodtat, megnevettet és könnyeket fakaszt, felemel vagy elborzaszt, de minden esetben valami fontosra, megszívlelendőre irányítja a figyelmünket.