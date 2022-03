Interaktív ünnepi megemlékezést tart a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola március 15-én délelőtt a Pécsi Kulturális Központban (Dr. Veress Endre u. 6.). Az érdeklődők többek között a Pilvax kávéházban társasjátékozhatnak, s korhű ruhákban készíthetnek fotókat. Az úri szabóságban bárki készíthet magának csákót, pártát, kokárdát, kardot, zászlót, s alkalom nyílik verbunkos táncra is. Tanítanak toborzódalokat és a kardforgatás alapjait is elsajátíthatják a kezdő huszárok. Sőt a résztvevők a szabadságharc szereplőiként csatába is indulhatnak.