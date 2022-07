– A klasszikus költők versei mellett miből merít még inspirációt?

– A népzenei kincs máig erős vonzerőt jelent. A Ghymes együttessel kezdetben autentikus magyar népzenét játszottunk, s máig úgy gondolom, a hagyományokat csak úgy lehet továbbvinni, ha használjuk – ha csak porosodik a felvételeken, múzeumokban, az vajmi kevés. Magyarként nagy örökséget hagytak ránk őseink, ez igaz a zenei kincsekre is.

– A Ghymes formációban is gondolkodnak még? Milyen témákat részesít előnyben a zenében az utóbbi időben?

– Természetesen az a formáció is megvan még, pár év múlva negyven éves lesz a Ghymes, sokat zenélünk együtt. De most külön-külön játszunk kicsit többet, mindenki megvalósítva saját elképzeléseit – azt gondolom, ez jól is van így. Én nagyon szeretem a színházi zenéket, az utóbbi tíz évben sokat szereztem, például a Bőközön is bemutatott Tamási Áron-darabhoz, az Ördögölő Józsiáshoz is. Jó hangulatú szólólemezeken is örömmel dolgozom, mint például az Ének a konyhából vagy a Bor és a lányka. Ezek segítenek a gondok közepette is az élet pozitív oldalát bemutatni, fontosnak tartom, hogy ilyen dalok is szülessenek.