Ízelítőt kapunk a Holdra szállást követő konteókról is, amelyek megkérdőjelezték és mesterséges körülmények között rendezték meg a Holdra szállást. Nem is beszélve azokról a klipekről, animációs filmekről vagy korabeli tévésorozatokról, amelyek mind a ’60-as, ’70-es évek űrelképzeléseit mutatják be, s amelyek közül a tudományos-ismeretterjesztő diafilm sem hiányozhat!

A kiállítás egyik legizgalmasabb része, hogy a látogatók felpróbálhatják Lakner Antal Passive Dress című installációját, amely egyszerre meghökkentő és interaktív, mivel a súlyokkal kitömött ruha a földi gravitáció kétszeresét hivatott szimulálni, így átélhetik, amit az asztronauták a rakétakilövéskor a testükre nehezedő gravitációs erő súlya alatt éreznek.

Különleges akusztikai és vizuális élmény Vály Sándor és Polgár Éva videoinstallációja, amely a Tejút csillagképet kottázta le és szólaltatja meg orgonán!

De a klasszikus képzőművészeti alkotások, festmények sem hiányoznak a kiállításból, amelynek termeit a dokkolás után (Várnai Gyula videoinstallációja), különös zsilipeken keresztül (Gryllus Ábris, Deim Balázs, Vincze Ottó és Csontó Lajos munkái) közelíthetjük meg és ezek választják el például a Megfigyelők bolygója, az Űr múzeum, a Láthatatlan bolygók és a Domesztikált csillagképek címet viselő tematikus termeket.

A tárlat zárásaként mobiltelefonos applikáció segítségével megmozdulnak Pethő Lili kozmikus témájú plakátjai, és a látogatók akár üzenetet is küldhetnek az űrből, amely során asztronautaként vagy űrlényekkel készíthetnek közös képet.