Az Egyesült Államokban nívós fesztivált nyert, 2013-ban a Memphis Beale Streetjén megrendezett 29. nemzetközi bluespárbaj szóló kategóriájában lett első díjas, majd 2014-ben egy tehetségkutató mentoraként került be a szélesebb magyar köztudatba Szűcs Gábor, avagy Little G Weevil. A negyvenöt éves zenész azonban soha nem épített „celebkarriert”, egyedül a zenére összpontosított. Már ekkor hosszú, kitartó tanulás és folyamatos fejlődés állt mögötte. 2014-ben amerikai Blues zenei díjra jelölték. Az elmúlt években nyolc nemzetközileg elismert albuma jelent meg, és 20 országban több mint 2000 koncertet adott. Péntek este, a korábbi évek hagyományát folytatva telt ház előtt játszott zenésztársaival, s a tőle megszokott közvetlenséggel mesélt pályájáról.

– Először Alabamában landoltam a kétezres évek közepén. Akkor elég kilátástalannak tűnt a helyzet itthon, s úgy gondoltam, ha már ennyi időt és energiát fektettem a zenélésbe, akkor mégiscsak ezen az úton kell továbbhaladni és „hirdetni az igét”, a blues szépségét, amire szerintem e műfaj képviselőiként hivatottak vagyunk – fogalmazott Little G Weevil.

– Nem sokkal ezután Memphisben kötöttem ki, előtte már itthon is tíz éve blueszenészként tevékenykedtem. A közönség soraiból néhányan már akkor is ott voltak a fellépéseken. Ekkor még nem írtam saját számokat, ez Memphisben kezdődött el

– emlékezett vissza a zenész, aki az itt megélt tapasztalatairól is beszélt.

– A Going back south (Visszatérés Délre) című dalom az első ide vezető utamról szól. Sokkoló volt az élmény. Olyan nyomorral, szegénységgel találkoztam, amiről nem hittem, hogy létezik arrafelé. Ugyanakkor zeneileg rendkívül meghatározó élményt jelentett ez a közeg – emlékezett Szűcs Gábor.

Little G elárulta, a memphisi miliő inspirálta saját dalok írására, saját zenei stílusának megtalálására.

– Addig nem is ismertem ezt az irányzatot, amit Észak-Mississippiben „hill country blues” névvel illetnek. Talán hallhatja a közönség, hogy néhány akkord dominált a koncert során, ez a sajátos egyszerűség, monotonitás Afrikából ered – árulta el.

Ez az élő, lüktető, afrikai és afroamerikai folklórhatások nyomát is magán hordó zenei ágazat a magyar származású művész stílusára óriási hatással volt, s ez a saját dalain is visszaköszön. A monotonitás azonban korántsem jelent unalmas ismétlődést. A bemutatott dalok dallamos és különleges hangzásvilága azok számára is befogadható és élvezetes lehet, akik a klasszikus bluesirányzattal szemben esetleg idegenkednek.

Little G Weevil december 2-i pécsi koncertjén Mr. Jambalaya, azaz Nemes Zoltán billentyűs vendégeskedett, K. C. Brown szájharmonikán, Kiss Tamás dobokon játszott. Különleges és egyedi adalékként Pengő Csaba nagybőgőn mutatott be virtuóz szólót.

Szűcs Gábor életéről, zenei pályájáról a közelmúltban könyv is megjelent, Játssz tovább – Egy magyar blueszenész kalandjai a világban címmel.