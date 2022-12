A koncertre nemcsak a helyiek és a környékbeliek érkeztek, hanem az ország távolabbi zugából is jöttek érdeklődők. Egy debreceni család több száz kilométert utazott, hogy a székely gyerekek koncertjét meghallgassa. A több mint egy órás előadáson nemcsak magyar népdalok, karácsonyi dalok hangzottak el, hanem lengyel, német, és mivel tudták Geresdlakon finn családok is élnek, így finn karácsonyi zenemű is felcsendült finnül.

A koncerten jelen volt Hoppál Péter kulturális államtitkár, Őri László a megyei önkormányzat elnöke és Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas magyar néprajzkutató, egyetemi tanár, az Antall-kormány művelődési és közoktatási minisztere.