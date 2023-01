Himnuszunk összetartó erőt sugároz

Minden nemzeti ünnepen, illetve tanévnyitón és tanévzárón felcsendül a Himnusz, amit átéléssel ugyan, de szolidabban éneklünk. Viszont amikor futballmérkőzésről van szó, akkor a magyar emberek hangja messzire száll. A 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságon a Franciaország felett aratott győzelem után rengeteg videó került fel az internetre, ahogy a csapat a szurkolókkal együtt énekli a nemzeti imádságot. Még most is, amikor megnyitjuk és megnézzük ezeket a felvételeket, beleborzong az emberek lelke és szíve. Még egy nem foci rajongó is azt mondta, hogy érezte a magyar nemzet összetartozásának erejét, és úgy érzi, hogy ezzel is megmutattuk, hogy kik is vagyunk mi, magyarok ebben a hatalmas világban.