A benti Be The Change pódiumánál is már 19 órától csapathatjuk. Az első fellépő a 2017 végén alakult, az indie, a pop és az alternatív rock zsánerében mozgó Doggos, akiket 20 óra 30 perckor a magyar „hardpop” együttes, a Fish! követ, akiktől a stafétát a Supernem veszi át 22 órakor és végül a mindig energikus banda, a Kubalibre zárja a sort. A zenekarok éjjeli fél 1-től átadják a helyet a lemezlovasoknak. Elsőként DJ Nara bűvöli a korongokat, majd éjjeli 2 órától Lotfi Begi, és a hajnalt, fél 4-től DJ Black Cell-el várjuk.

És ne feledjük, hogy van még egy partyterem is, amely a Ballantine’s Aréna névre hallgat, amelyet az első napon a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei töltenek be a Necc Party jóvoltából.