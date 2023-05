„1 386 000 – Köszönjük” címmel turnézva ünneplik a Retro Rádió óriási hallgatottságnak örvendő „Bochkor” című reggeli műsorát, amelynek pécsi állomására mi is ellátogattunk. Bochkorék azt a közel két éve lezárult adománygyűjtő kampányt is felkarolták 2021-ben, amit a Nevetnikék Alapítvány indított új házukért, még élő adásban is beszélgettek a beteg gyermekeket segítő csapat munkájáról. Az idei pécsi turné során ígéretükhöz híven el is látogattak a Nevetnikékhez, s részt vettek egy játékkészítő műhelyükön. Az ilyenfajta társadalmi felelősségvállalás kapcsán kérdeztük a rádiósokat.

– A több évtizedes munka során rájön az ember, hogy óriási erőt képvisel az ismertség, a népszerűség és a rádiós műfaj. Nekünk nem kerül semmibe felkarolni a jó ügyeket, viszont így, a hallgatókkal közösen nagy dolgokat tudunk elérni. Amikor felismered ezt, úgy érzed nem szabad másként tenni. Miért ne segítenél, ha tudsz?

– állapította meg Bochkor Gábor.

– Mi ezt tudjuk adni, figyelmet, adásidőt, felhívva az emberek figyelmét ezekre az igazán fontos ügyekre – tette hozzá Lovász László.